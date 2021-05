Separazione: resta il tenore di vita per l'assegno di mantenimento (Di lunedì 17 maggio 2021) Lucia Izzo - La Corte d'Appello di Roma conferma il mantenimento quantificato in base al criterio del tenore di vita, poiché la Separazione ha una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale. Leggi su studiocataldi (Di lunedì 17 maggio 2021) Lucia Izzo - La Corte d'Appello di Roma conferma ilquantificato in base al criterio deldi, poiché laha una consistenza diversa dalla solidarietà post-coniugale.

Advertising

StudioCanu : Separazione: resta il tenore di vita per l'assegno di mantenimento - StudioCanu : Separazione: resta il tenore di vita per l'assegno di mantenimento - AvvCanu : Separazione: resta il tenore di vita per l'assegno di mantenimento -