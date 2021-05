L'eredità, Marco non riesce a vincere: 'Invito alla prudenza' (Di lunedì 17 maggio 2021) Lunedì 17 maggio, Flavio Insinna ha intrattenuto il pubblico da casa con una nuova puntata de L'eredità. Le domande erano davvero avvincenti e difficili, ma anche questa volta a riconfermarsi campioni sono stati tre concorrenti già noti dai telespettatori. L'eredità, Marco fa il bis ma non riesce a vincere Con le sue immancabili 'nipoti acquisite', così come le ha definite Flavio Insinna, le professoresse Sara e Ginevra hanno accompagnato il conduttore e deliziato l'intera puntata culminata senza una vittoria. Dopo essere sopravvissuta ai confronti, battendo gli avversari sul tempo, Elisabetta ha conquistato uno dei tre posti del Triello. Oltre alla ragazza, al gioco che precede la Ghigliottina erano presenti anche Marco e Marta. Per la seconda sera consecutiva, ad ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 17 maggio 2021) Lunedì 17 maggio, Flavio Insinna ha intrattenuto il pubblico da casa con una nuova puntata de L'. Le domande erano davvero avvincenti e difficili, ma anche questa volta a riconfermarsi campioni sono stati tre concorrenti già noti dai telespettatori. L'fa il bis ma nonCon le sue immancabili 'nipoti acquisite', così come le ha definite Flavio Insinna, le professoresse Sara e Ginevra hanno accompagnato il conduttore e deliziato l'intera puntata culminata senza una vittoria. Dopo essere sopravvissuta ai confronti, battendo gli avversari sul tempo, Elisabetta ha conquistato uno dei tre posti del Triello. Oltreragazza, al gioco che precede la Ghigliottina erano presenti anchee Marta. Per la seconda sera consecutiva, ad ...

