Kalinic | “Contento di essere tornato al gol Con il Napoli vogliamo vincere”

(Di lunedì 17 maggio 2021) Nikola, attaccante dell’Hellas Verona, ha commentato la gara pareggiata contro il Bologna che lo ha visto tornare al gol dopo diversi mesi. Queste le sue parole: “Secondo me abbiamo giocato bene, abbiamo pareggiato ed è importante e dobbiamo continuare così. Nonperdere nemmeno nell’ultima partita, ci teniamo a chiudere bene. In questa stagione ho avuto tanti infortuni ma ho lavorato bene, devo continuare così e l’importante è che la squadra giochi bene. Costruiamo molto, giochiamo bene e dobbiamo continuare a giocare così. È molto importante che ritrovi condizione, ogni partita devo giocare così. Ilsi gioca una partita molto importante ma noi giocheremo al massimo:. Paulo Sousa? Mi ha chiesto com’è Dawidowicz, gli ho detto che è un bravo ragazzo e che lavora ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kalinic Contento

ItaSportPress

Nikolaha parlato ai microfoni ufficiali dell'Hellas Verona dopo il pareggio contro il Torino: le sue parole Nikola, ha parlato ai microfoni ufficiali dell'Hellas Verona, dopo il pareggio contro il Torino. MATCH - "Oggi abbiamo giocato molto bene, creando tantissime occasioni pericolose e dominando sul ...Roma, Dzeko non fa gruppo in tribuna: il secondo tempo lo passa conLa Roma è riuscita a ... La vicenda Dzeko ha compattato la squadra? "Sonoche dopo la sconfitta con lo Spezia la ..."La stella di Zenica che ha messo nei guai l'Atletico". As esalta la prova di Ante Budimir, l'attaccante dell'Osasuna che ieri ha rischiato di rovinare i piani alla squadra di Simeone. Il cr ...Le dichiarazioni del difensore centrale polacco prima della gara contro il Bologna Il difensore dell’Hellas Verona, Pawel Dawidowicz ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Bologna: “Sappiam ...