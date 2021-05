Harry e Meghan perdono i titoli reali? (Di lunedì 17 maggio 2021) Alcuni funzionari di corte hanno rilasciato dichiarazioni al “Mail on Sunday” dopo l’ultima intervista del principe Harry nel podcast di Dax Shepard. Harry aveva parlato di una vita da reale a metà tra un reality e uno zoo e aveva criticato i metodi educativi del padre Carlo. A Palazzo non accettano affermazioni del genere e chiedono a gran voce la sospensione del titolo di duchi di Sussex per Harry e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Alcuni funzionari di corte hanno rilasciato dichiarazioni al “Mail on Sunday” dopo l’ultima intervista del principenel podcast di Dax Shepard.aveva parlato di una vita da reale a metà tra unty e uno zoo e aveva criticato i metodi educativi del padre Carlo. A Palazzo non accettano affermazioni del genere e chiedono a gran voce la sospensione del titolo di duchi di Sussex pere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Agenzia_Ansa : Meghan Markle: un messaggio per la figlia in arrivo e per tutte le bambine nel mondo. La moglie di Harry è il volto… - 83napolano : RT @VanityFairIt: La richiesta arriva direttamente dal personale di Buckingham Palace: «Se lui e la moglie disprezzano tanto la monarchia,… - changemyidea : RT @PsykeRiane: Noto un' attenzione e una curiosità sulla royal couple che neanche Harry e Meghan. Tutti, anche non fan, alla ricerca di no… - PsykeRiane : Noto un' attenzione e una curiosità sulla royal couple che neanche Harry e Meghan. Tutti, anche non fan, alla ricer… - VanityFairIt : La richiesta arriva direttamente dal personale di Buckingham Palace: «Se lui e la moglie disprezzano tanto la monar… -