Decreto Riaperture, coprifuoco abolito dal 21 giugno, corsi di formazione in presenza, centri sociali e culturali aperti dal 1° luglio. In aggiornamento (Di lunedì 17 maggio 2021) È terminata a Palazzo Chigi la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri sulle nuove aperture. Alle 18.30 si riunirà il Consiglio dei ministri per il via libera formale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 maggio 2021) È terminata a Palazzo Chigi la cabina di regia del premier Mario Draghi con i ministri sulle nuove aperture. Alle 18.30 si riunirà il Consiglio dei ministri per il via libera formale. L'articolo .

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Il governo Draghi accelera: già oggi la discussione sul decreto con nuove aperture - alexbarbera : Forse siamo alla fine dell’incubo. Ecco le novità dell’ultimo decreto riaperture Dall’entrata in vigore del decre… - matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - GiornoeNotteNew : Dl Riaperture, Anief presenta gli emendamenti in XII commissione alla Camera – intopic. (Teleborsa) – Sul Decreto… - SkyTG24 : Dalle riaperture al coprifuoco alle 23: ecco come cambiano le norme anti-Covid -