Covid | Viola | ' Tamponi e quarantena per i vaccinati misure assurde Coprifuoco? Le persone devono stare fuori casa'

Advertising

anto_galli4 : RT @PieCicci74: Ciò invalida oltre il 90% dei presunti casi / 'infezioni' Covid rilevati dall'uso di questo test errato. Oltre ai test erra… - MZampedroni : Vivi pure come vuoi cara - maelmale : RT @HANIA243474887: I vaccini contro il covid, nulla hanno a che fare con la vaccinazione, ma fanno parte di esperimenti genetici. Oltre ai… - CORDESCOM : RT @PieCicci74: Ciò invalida oltre il 90% dei presunti casi / 'infezioni' Covid rilevati dall'uso di questo test errato. Oltre ai test erra… - Mariang47614228 : RT @HANIA243474887: I vaccini contro il covid, nulla hanno a che fare con la vaccinazione, ma fanno parte di esperimenti genetici. Oltre ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Viola

Orizzonte Scuola

Per Antonella, immunologa dell'università di Padova, queste misure non sono più necessarie per chi è immunizzato. E, anzi, scoraggiano le altre a ricevere una dose del farmaco anti. "...Read More News Immunologa: 'Ora spingere persone fuori casa' 17 Maggio 2021 In questa fase dell'emergenza- 19, "con la bella stagione" e "con i numeri che stanno scendendo" in modo ...A Portici (Napoli), poco prima delle 22 di ieri sera, i carabinieri - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Poli per una segnalazione di schiamazzi.L’immunologa Viola: “Il 2 giugno via alla riaperture generalizzate”. Ieri il portale del governo ha registrato 385.177 somministrazioni ...