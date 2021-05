Campania, 550 positivi. Le terapie intensive continuano a calare (Di lunedì 17 maggio 2021) I positivi del giorno, in Campania, sono 550 (di cui 151 sintomatici) su 7.429 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 7,40%. Risale solo in virtù del basso numero di test effettuati, come di consueto, nel fine settimana. Si contano altri 28 deceduti (di cui 15 nelle ultime 24 ore). I guariti sono 1593. Cala ancora la pressione ospedaliera. Ieri i posti occupati in terapia intensiva erano 99, oggi scendono a 95. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 95 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.166 *** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 17 maggio 2021) Idel giorno, in, sono 550 (di cui 151 sintomatici) su 7.429 tamponi. Il tasso/tamponi è al 7,40%. Risale solo in virtù del basso numero di test effettuati, come di consueto, nel fine settimana. Si contano altri 28 deceduti (di cui 15 nelle ultime 24 ore). I guariti sono 1593. Cala ancora la pressione ospedaliera. Ieri i posti occupati in terapia intensiva erano 99, oggi scendono a 95. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 95 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.166 *** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

