Calvarese simbolo degli arbitri italiani | non sono in malafede ma semplicemente scarsi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Due rigori non visti e assegnati dal Var, un’espulsione ancora inspiegata, svarioni in serie, partita fuori controllo, e, poi il capolavoro finale, un penalty a tre minuti dalla fine, completamente inventato, che rischia di cambiare il destino di tre squadre. All’esterotutti scandalizzati, o persino divertiti (ha fatto il giro del web il video dei telecronisti inglesi che ridono per il rigore su Cuadrado) da Juventus-Inter. E dall’arbitraggio delirante di. Alla fine di questa girandola di errori, da ambo i lati, la bilancia pende nettamente dalla parte della Juventus, non fosse altro che per quel rigore decisivo, assegnato con la prontezza di chi non vedeva l’ora di fischiarlo, confermato con la determinazione di chi non ha voluto nemmeno rivederlo al Var. Troppo facile pensar male: il solito arbitraggio di favore, hanno voluto aiutare ...