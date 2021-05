Autostrade, altro danno alla Liguria: “Troppi disagi, le aziende non scelgono più i nostri porti” (Di lunedì 17 maggio 2021) La denuncia arriva dritta dritta da ItalExit Liguria per bocca di Fabio Montorro: “Le aziende spedizioniere non scelgono più i porti liguri a causa dei disagi e dei ritardi sulle Autostrade. Questa era una previsione piuttosto scontata purtroppo. Ogni viaggio nella nostra regione, in qualsiasi direzione esso sia, puoi star tranquillo che avrai sempre un ritardo compreso nel prezzo e questo doveva farlo immaginare a chi di dovere, che prima o poi sarebbe capitata l’esclusione dei nostri porti. Non è bastato il Ponte Morandi, che ha causato 43 vittime e che ancora non hanno avuto giustizia”.



Continua Montorro: “Siamo anche a rischio di un secondo crollo, che ha portato il divieto di transito sul viadotto Valle Ragone sulla A12 ai mezzi pesanti. ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 17 maggio 2021) La denuncia arriva dritta dritta da ItalExitper bocca di Fabio Montorro: “Lespedizioniere nonpiù iliguri a causa deie dei ritardi sulle. Questa era una previsione piuttosto scontata purtroppo. Ogni viaggio nella nostra regione, in qualsiasi direzione esso sia, puoi star tranquillo che avrai sempre un ritardo compreso nel prezzo e questo doveva farlo immaginare a chi di dovere, che prima o poi sarebbe capitata l’esclusione dei. Non è bastato il Ponte Morandi, che ha causato 43 vittime e che ancora non hanno avuto giustizia”.Continua Montorro: “Siamo anche a rischio di un secondo crollo, che ha portato il divieto di transito sul viadotto Valle Ragone sulla A12 ai mezzi pesanti. ...

Advertising

Pabumba2 : @BerettiGiusy @GiovanniToti ARRIVARE IN LIGURIA è una via crucis Autostrade impraticabili TIR che si riversano DELL… - AF29071969 : @CorriereG Altro record! Prima squadra e primavera in serie B. Che ciapa rat! Sei tra i Big dell'imprenditoria ital… - lavocedigenova : Cantieri sulle autostrade liguri, Astra Cuneo: 'Governo intervenga con un altro triennio di ristori, come col Ponte… - CamillaMussio : RT @ale74ru: @raffaellapaita Cruciale è avere la rete ferroviaria adeguata ai tempi odierni intutto il meridione, il collegamento ferroviar… - silvestrigreg : @LucianoRomeo9 @ANTEO17 Sono da sempre contrario al #PontesulloStretto e non mi riconverto oggi,ma debbo dire che d… -