Army Of The Dead rivisita e reinventa il cinema sugli zombie (Di lunedì 17 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=V4pW1QTP14A Zack Snyder ha un nome da difendere e una reputazione da tenere alta, come se fosse una sfida con se stesso a in ogni nuovo film alza di poco l’asticella di quel che si può fare con una scena d’apertura. È un segno di stile ricorrente a cui ha iniziato a dare una forma compiuta con Watchmen. In quel prologo c’era già tutto: un abbinamento musicale inatteso, il racconto di un antefatto e immagini al rallentatore curatissime. Nel discutibile Sucker Punch la scena d’apertura era l’unica cosa che si salvava e nella sua Snyder Cut della Justice League viene rimessa al suo posto una incredibile sequenza d’apertura. In Army Of The Dead (in uscita su Netflix il 21 Maggio) è Elvis, vista l’ambientazione, ad accompagnare la cronaca di come si sia diffusa l’epidemia, delle peripezie di una squadra armata fino ai denti ... Leggi su wired (Di lunedì 17 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=V4pW1QTP14A Zack Snyder ha un nome da difendere e una reputazione da tenere alta, come se fosse una sfida con se stesso a in ogni nuovo film alza di poco l’asticella di quel che si può fare con una scena d’apertura. È un segno di stile ricorrente a cui ha iniziato a dare una forma compiuta con Watchmen. In quel prologo c’era già tutto: un abbinamento musicale inatteso, il racconto di un antefatto e immagini al rallentatore curatissime. Nel discutibile Sucker Punch la scena d’apertura era l’unica cosa che si salvava e nella sua Snyder Cut della Justice League viene rimessa al suo posto una incredibile sequenza d’apertura. InOf The(in uscita su Netflix il 21 Maggio) è Elvis, vista l’ambientazione, ad accompagnare la cronaca di come si sia diffusa l’epidemia, delle peripezie di una squadra armata fino ai denti ...

