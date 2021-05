Wta Parma 2021: programma e orari di lunedì 17 maggio con le sorelle Williams e Giorgi (Di domenica 16 maggio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Parma 2021, inerente a lunedì 17 maggio. Esordio per le sorelle Serena e Venus Williams, entrambe impegnate sul Centrale, l’una contro l’italiana Lisa Pigato e l’altra opposta alla slovacca Karolina Schmiedlova; grande attesa per le prestazioni delle campionesse statunitense. In campo anche le azzurre Camila Giorgi e Martina di Giuseppe, le quali affronteranno rispettivamente Christina McHale e Nao Hibino. Di seguito la programmazione completa. programma WTA 250 Parma 2021 (17 maggio) CENTRE COURT dalle ore 11.00 – Siniakova vs Tauson a seguire – (1) S. Williams vs Pigato a ... Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) Il, glie l’ordine di gioco del Wta 250 di, inerente a17. Esordio per leSerena e Venus, entrambe impegnate sul Centrale, l’una contro l’italiana Lisa Pigato e l’altra opposta alla slovacca Karolina Schmiedlova; grande attesa per le prestazioni delle campionesse statunitense. In campo anche le azzurre Camilae Martina di Giuseppe, le quali affronteranno rispettivamente Christina McHale e Nao Hibino. Di seguito lazione completa.WTA 250(17) CENTRE COURT dalle ore 11.00 – Siniakova vs Tauson a seguire – (1) S.vs Pigato a ...

