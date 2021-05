Vaccini Lazio | Zingaretti | “Vaccineremo i maturandi”

(Di domenica 16 maggio 2021) “Vaccinare iora è possibile e lo faremo. Torniamo alla normalità con ie pensando a tutti”. Lo scrive su Twitter il presidente della RegioneNicola. “È giusto pensare a ragazzi e ragazze che hanno di fronte questa prova, dopo 2 anni difficili anche per lo studio e la vita sociale”, aggiunge l’esponente del Partito Democratico. L’ipotesi di vaccinare iè accolta positivamente dal sottosegretario all’Istruzione Rossano Sasso: “Ben vengano tutte le iniziative che contribuiscono a mettere in sicurezza la comunità scolastica”, dice Sasso all’Adnkronos. “Fa piacere – aggiunge- che altre forze politiche stiano seguendo la linea della Lega nel formulare proposte concrete e offrire soluzioni: penso ad esempio alle nostre iniziative per la ripresa della ...

E' l'idea a cui sta lavorando Regione Liguria in alternativa all'opzione "open day" come quello organizzato, pur con un certo successo, nella Regione...7 mesi nella Regione." "Dalle 24 di oggi aperte le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di eta' 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973) su portale SaluteLazio....Inoltre da domani sarà possibile 'per i soggetti ultraquarantenni di vaccinarsi solo presso il proprio medico di medicina generale con AstraZeneca o Johnson & Johnson, diversamente si dovrà aspettare ...Toti: "Valuteremo in base alle scorte, ma se qualcuno volesse anticipare rispetto alla propria fascia di età...". Niente open day, invece, per evitare assembramenti ...