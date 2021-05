Udinese, Gotti: “Difficile spiegare il numero di rigori subiti” (Di domenica 16 maggio 2021) “Non si può invocare la sfortuna, ma il numero e il tipo di infortuni e il numero e il tipo di rigori che abbiamo avuto tutti insieme è Difficile da spiegare per un allenatore”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti dopo la sconfitta contro la Sampdoria decisa proprio da un calcio di rigore di Quagliarella nel finale di partita. Poi l’analisi: “Non meritavamo di perdere questa partita, negli ultimi trenta metri siamo stati poco incisivi, potevamo gestirla meglio e non ci siamo riusciti. Poi c’è stato questo ennesimo episodio rispetto a una partita che cercavamo di vincere, un episodio che non so come definire, non è neanche sfortunato. Difficile accettare questa sconfitta”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021) “Non si può invocare la sfortuna, ma ile il tipo di infortuni e ile il tipo diche abbiamo avuto tutti insieme èdaper un allenatore”. Lo ha detto il tecnico dell’, Lucadopo la sconfitta contro la Sampdoria decisa proprio da un calcio di rigore di Quagliarella nel finale di partita. Poi l’analisi: “Non meritavamo di perdere questa partita, negli ultimi trenta metri siamo stati poco incisivi, potevamo gestirla meglio e non ci siamo riusciti. Poi c’è stato questo ennesimo episodio rispetto a una partita che cercavamo di vincere, un episodio che non so come definire, non è neanche sfortunato.accettare questa sconfitta”. SportFace.

