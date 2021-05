Traffico Roma del 16-05-2021 ore 10:30 (Di domenica 16 maggio 2021) Luceverde Roma ancora una buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi ancora scarsa la circolazione sull’intera rete viaria della capitale ricordiamo ancora una volta la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate 5 linee di bus che normalmente vi transitano lavori e riduzione di carreggiata su via della Pineta Sacchetti tra via Emma perodi via San Cleto papà frequente la formazione di rallentamenti coda a partire dalla galleria Giovanni XXIII verso Primavalle proseguono i lavori in corso anche a San Giovanni senso unico di marcia in via La Spezia da via Nola via Altamura in largo Brindisi da via Altamura a Piazzale Appio Per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma-civitacastellana-viterbo oggi per lavori in corso circolazione sospesa nella tratta Montebello Catalano quindi per ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 maggio 2021) Luceverdeancora una buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione studio Daniele guerrisi ancora scarsa la circolazione sull’intera rete viaria della capitale ricordiamo ancora una volta la pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali deviate 5 linee di bus che normalmente vi transitano lavori e riduzione di carreggiata su via della Pineta Sacchetti tra via Emma perodi via San Cleto papà frequente la formazione di rallentamenti coda a partire dalla galleria Giovanni XXIII verso Primavalle proseguono i lavori in corso anche a San Giovanni senso unico di marcia in via La Spezia da via Nola via Altamura in largo Brindisi da via Altamura a Piazzale Appio Per quanto riguarda il trasporto ferroviario sulla linea regionale-civitacastellana-viterbo oggi per lavori in corso circolazione sospesa nella tratta Montebello Catalano quindi per ...

