Sindaco Roma, Gualtieri: “Noi al ballottaggio con centrodestra e vinceremo” (Di domenica 16 maggio 2021) “Noi siamo fiduciosi di andare al ballottaggio e vincere, serve un grande impegno. E’ molto probabile che la sfida sarà tra noi e il centrodestra e noi vinceremo”. Così il candidato alle primarie del Pd come Sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Radio24. Roma ha “una opportunità unica ma richiede capacità di programmazione che questa amministrazione non ha dimostrato. Roma ha perso tante risorse perché non ha presentato progetti e le risorse sono andate alle altre città, 4 volte gli investimenti pro capite di Roma. Ieri sono stato al parco di Centocelle, è emblematico: dal 2017 è tutto fermo, e ci sono le risorse”, ha detto ancora l’ex ministro dem. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 16 maggio 2021) “Noi siamo fiduciosi di andare ale vincere, serve un grande impegno. E’ molto probabile che la sfida sarà tra noi e ile noi”. Così il candidato alle primarie del Pd comediRobertoa Radio24.ha “una opportunità unica ma richiede capacità di programmazione che questa amministrazione non ha dimostrato.ha perso tante risorse perché non ha presentato progetti e le risorse sono andate alle altre città, 4 volte gli investimenti pro capite di. Ieri sono stato al parco di Centocelle, è emblematico: dal 2017 è tutto fermo, e ci sono le risorse”, ha detto ancora l’ex ministro dem. L'articolo proviene da Italia Sera.

