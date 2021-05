Risse tra gruppi di giovani a Roma e a Salerno 

Leggi su agi

(Di domenica 16 maggio 2021) AGI - Nuovi episodi ditra giovani. In centro a Salerno, ieri sera verso le ore 21, è scoppiata la lite fra giovani: due sedicenni sono rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione, duedi ragazzi, circa una ventina in tutto, sono venuti alle mani sul lungomare, all'altezza della spiaggia di Santa Teresa, luogo di ritrovo di giovani. Le violenze sono poi continuata all'esterno di un fast food, dove i due giovani erano entrati, inseguiti da una parte del gruppo dei violenti. Non si conoscono i motivi dello scontro. Botte a Trastevere A Roma, la rissa è avvenuta intorno alle ore 20 alla Scalea del Tamburino, in zona Trastevere, a Roma. Tutto sarebbe partito da uno scambio di sguardi, insulti e minacce per futili motivi, poi degenerati alle mani nel giro di poco. Coinvolti in tutto una decina di giovani, tra cui anche delle ragazze. Ad ...