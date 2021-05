Nadal re di Roma batte Djokovic 7-5 1-6 6-3 (Di domenica 16 maggio 2021) Rafa Nadal continua ad essere il re della terra battuta, e anche questa volta lo ha dimostrato, vincendo gli Internazionali di Roma 7-5 1-6 6-3. Quali sono i precedenti? I precedenti complessivi tra i due sono 56 con il serbo avanti per 29-27 e dove l’ultimo suo successo è datato 12 gennaio 2020 quando nella finale dell’Atp Cup, ebbe la meglio per 6-2, 7-6, vincendo poi il doppio decisivo con il compagno di squadra Troicki, dando alla Serbia il punto necessario per vincere la manifestazione. Sono invece otto le sfide agli Internazionali, che vedono in vantaggio il maiorchino per 5-3, che ha vinto anche l’ultimo confronto diretto giocato in finale nel 2019 (6-0, 4-6, 6-1 il punteggio). La partita In finale lo spagnolo, numero 3 del mondo, ha battuto 7-5, 1-6, 6-3 il campione in carica Novak Djokovic dopo quasi tre ore di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Rafacontinua ad essere il re della terra battuta, e anche questa volta lo ha dimostrato, vincendo gli Internazionali di7-5 1-6 6-3. Quali sono i precedenti? I precedenti complessivi tra i due sono 56 con il serbo avanti per 29-27 e dove l’ultimo suo successo è datato 12 gennaio 2020 quando nella finale dell’Atp Cup, ebbe la meglio per 6-2, 7-6, vincendo poi il doppio decisivo con il compagno di squadra Troicki, dando alla Serbia il punto necessario per vincere la manifestazione. Sono invece otto le sfide agli Internazionali, che vedono in vantaggio il maiorchino per 5-3, che ha vinto anche l’ultimo confronto diretto giocato in finale nel 2019 (6-0, 4-6, 6-1 il punteggio). La partita In finale lo spagnolo, numero 3 del mondo, ha battuto 7-5, 1-6, 6-3 il campione in carica Novakdopo quasi tre ore di ...

