Ligue 1, Psg a - 1 dal Lilla. Marsiglia, tripletta di Milik! Il titolo in Ligue 1 si deciderà all'ultima giornata. Nel 37esimo turno il Psg batte 4 - 0 il Reims (in dieci dal 10') con i gol di Neymar (rigore), Mbappé, Marquinhos e Kean e accorcia sul Lilla.

AloneOnTheRopee : - in Ligue 1 è ancora aperta la lotta scudetto col Lille che oggi ha pareggiato contro il Saint Etienne ed è un pun… - Antonello_Ange : Ma speriamo la vinca il PSG la Ligue 1 altrimenti questi troviamo dalla 2ª fascia in UCL - sportface2016 : #Ligue1 Arrivo in volata per il titolo in Francia, il #PSG accorcia sul Lille prima degli ultimi 90' - CalcioPillole : Il titolo di campione di Francia si giocherà tutto alla prossima giornata. #PSG a meno uno dal #Lille che trova il… - cmdotcom : #Ligue1: poker #Psg, solo 0-0 per il #Lille, che ora è a +1 a una giornta dal termine -