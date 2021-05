Kobe Bryant è entrato nella Hall of Fame del basket con un discorso indimenticabile della moglie Vanessa (Di domenica 16 maggio 2021) Con una toccate cerimonia a Uncasville (Connecticut), ieri Kobe Bryant, assieme ai colleghi Tim Duncan e Kevin Garnett, è entrato nella Naismith Memorial basketball Hall of Fame. A celebrare l'ultimo riconoscimento, postumo, al grande giocatore di basket, scomparso il 2 gennaio del 2020 in un incidente in elicottero assieme alla figlia tredicenne Gianna e altre 7 persone, c'era la sua famiglia e uno dei suoi amici e insieme miti, Michael Jordan, che ha sostenuto emtivamente e fisicamente la vedova Vanessa, quando è salita sul palco per prendere la parola. Il suo lungo discorso, che ha raccontato il campione tanto nella carriera quanto come uomo, ha commosso e lasciato il segno, sottolineando una ... Leggi su gqitalia (Di domenica 16 maggio 2021) Con una toccate cerimonia a Uncasville (Connecticut), ieri, assieme ai colleghi Tim Duncan e Kevin Garnett, èNaismith Memorialballof. A celebrare l'ultimo riconoscimento, postumo, al grande giocatore di, scomparso il 2 gennaio del 2020 in un incidente in elicottero assieme alla figlia tredicenne Gianna e altre 7 persone, c'era la sua famiglia e uno dei suoi amici e insieme miti, Michael Jordan, che ha sostenuto emtivamente e fisicamente la vedova, quando è salita sul palco per prendere la parola. Il suo lungo, che ha raccontato il campione tantocarriera quanto come uomo, ha commosso e lasciato il segno, sottolineando una ...

