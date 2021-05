Israele-Hamas | pioggia di razzi su Tel Aviv | un morto Biden telefona a Netanyahu

(Di domenica 16 maggio 2021) In un'altra giornata, la sesta, di altissima tensione tra israeliani e palestinesi ilanciati da Gaza su Tele i suoi dintorni hanno ucciso un uomo di 50 anni L'articolo proviene da Firenze Post.

Dopo aver minacciato di lanciare razzi a Tel Aviv,ha lanciato una pesante raffica di razzi da Gaza verso il centro e il sud di, e l'esercito israeliano ha risposto con una serie di pesanti bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Colpiti ...Contrariamente alla sua normale politica in supporto alle minoranze sciite, Teheran sta appoggiando la sunnitacontroe Arabia Saudita, in base al principio "il nemico del mio nemico è ...Le forze di difesa israeliana (Idf) hanno fatto sapere che la torre dei media, che ospitava gli uffici di diversi media internazionali a Gaza City è stato raso al suolo oggi perché ospitava "risorse m ...Alberto Negri: "Lo Stato ebraico ha sottovalutato i missili di Hamas. Troppe ingiustizie in Palestina. La soluzione? Due popoli, due Stati" ...