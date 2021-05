In copertina sull’Espresso un “uomo incinto”, Salvini insorge: “Egoismo e follia” (Di domenica 16 maggio 2021) Un “uomo incinto” e la scritta: “La diversità è ricchezza”. È questo il contenuto della copertina dell’Espresso di questa settimana, legata alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che ricorre il 17 maggio, che ha provocato la reazione del leader della Lega Matteo Salvini e di Laura Ravetto, deputata leghista e responsabile dipartimento Pari Opportunità. “Un uomo incinto. Basta con mamma e papà. Futuro e progresso? No. Egoismo e follia“, ha commentato Salvini in un tweet. “Rispettare, non discriminare. Operare secondo uguaglianza significa anche non mortificare le differenze e le specificità. E questa copertina non è rispettosa della specificità femminile. Orgogliosa di essere donna e ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) Un “” e la scritta: “La diversità è ricchezza”. È questo il contenuto delladell’Espresso di questa settimana, legata alla Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che ricorre il 17 maggio, che ha provocato la reazione del leader della Lega Matteoe di Laura Ravetto, deputata leghista e responsabile dipartimento Pari Opportunità. “Un. Basta con mamma e papà. Futuro e progresso? No.“, ha commentatoin un tweet. “Rispettare, non discriminare. Operare secondo uguaglianza significa anche non mortificare le differenze e le specificità. E questanon è rispettosa della specificità femminile. Orgogliosa di essere donna e ...

