“Hai una sigaretta?”, poi viene accoltellato e rapinato. Arrestato un immigrato del Gambia (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 17 mag – Ennesimo fatto di cronaca nera che vede protagonisti cittadini immigrati avvenuto la scorsa notte nella periferia romana. A Tor Cervara, zona est della Capitale, un 42enne viene avvicinato da due giovani con la scusa di chiedergli una sigaretta. Appena ricevuto risposta negativa i due malviventi aggrediscono il malcapitato a suon di coltellate. La vittima riesce ad evitare i fendenti di uno dei due aggressori ma non quelli dell’altro che lo colpisce ripetutamente ad un braccio ed alla mano. A questo punto viene rapinato di cellulare e portafoglio, contenente 50 euro, prima che i due aggressori si diano alla fuga. Aggressore fermato grazie alla vittima Il fatto è avvenuto alle 3:30 circa di notte, in pieno coprifuoco quindi. La segnalazione al 112 di una persona ferita ha fatto giungere sul posto una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 17 mag – Ennesimo fatto di cronaca nera che vede protagonisti cittadini immigrati avvenuto la scorsa notte nella periferia romana. A Tor Cervara, zona est della Capitale, un 42enneavvicinato da due giovani con la scusa di chiedergli una. Appena ricevuto risposta negativa i due malviventi aggrediscono il malcapitato a suon di coltellate. La vittima riesce ad evitare i fendenti di uno dei due aggressori ma non quelli dell’altro che lo colpisce ripetutamente ad un braccio ed alla mano. A questo puntodi cellulare e portafoglio, contenente 50 euro, prima che i due aggressori si diano alla fuga. Aggressore fermato grazie alla vittima Il fatto è avvenuto alle 3:30 circa di notte, in pieno coprifuoco quindi. La segnalazione al 112 di una persona ferita ha fatto giungere sul posto una ...

