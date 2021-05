Domenica In, Mara Venieri su Botteri: “E’ innamorata” lei conferma (Di domenica 16 maggio 2021) Mara Venier ha smascherato a Domenica In l’inviata Giovanna Botteri su un interesse particolare che nutre per uno degli ospiti che viene spesso in studio. Ecco di cosa si tratta.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 16 maggio 2021)Venier ha smascherato aIn l’inviata Giovannasu un interesse particolare che nutre per uno degli ospiti che viene spesso in studio. Ecco di cosa si tratta.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - MaraBussani : RT @Roberta99596534: @MaraBussani Buona Domenica Mara! ??????????????????? - Romilyn41 : RT @famedalupi: Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata - Roberta99596534 : @MaraBussani Buona Domenica Mara! ??????????????????? - ___coldplayer : Qui a sentire ogni domenica la zia Mara che dice che andrà in vacanza a Forte dei Marmi. C’è ancora posto a FdM? #DomenicaIn -