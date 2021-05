CRONACA: prossimo fine settimana PEGGIORE di questo (Di domenica 16 maggio 2021) Meteo del prossimo fine settimana con il maltempo.Non stiamo parlando di questo weekend, che sì, comincerà brutto ma proseguirà all’insegna del miglioramento delle condizioni meteo. Stiamo parlando del prossimo fine settimana, quindi tra circa 7 giorni, allorquando un’altra insidiosa perturbazione potrebbe impattare sulle nostre regioni. Ebbene sì, quell’assunto per cui “i weekend rappresentano il momento più propizio per eventuali ondate di maltempo” sembra volersi confermare. Soprattutto sembra voler confermare le turbolenze fin troppo evidenti di una Primavera a dir poco capricciosa. Potessimo cambiare le carte in tavola, vista la necessità di stare all’aria apertura in questo periodo storico, l’avremmo fatto molto volentieri. Ahi noi non ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Meteo delcon il maltempo.Non stiamo parlando diweekend, che sì, comincerà brutto ma proseguirà all’insegna del miglioramento delle condizioni meteo. Stiamo parlando del, quindi tra circa 7 giorni, allorquando un’altra insidiosa perturbazione potrebbe impattare sulle nostre regioni. Ebbene sì, quell’assunto per cui “i weekend rappresentano il momento più propizio per eventuali ondate di maltempo” sembra volersi confermare. Soprattutto sembra voler confermare le turbolenze fin troppo evidenti di una Primavera a dir poco capricciosa. Potessimo cambiare le carte in tavola, vista la necessità di stare all’aria apertura inperiodo storico, l’avremmo fatto molto volentieri. Ahi noi non ...

Advertising

Mattia64143481 : Open Day AstraZeneca nel Lazio, D'Amato: 'Sold out straordinario. Prossimo fine settimana tocca agli over 30'. Da l… - LoredanaRiccard : @Manuel_Real_Off Prima erano loro i più amati dalle italiane,poi arrivò C,poi arriverà K,e l’anno prossimo ne arriv… - Lupetto979 : @UomoRango @Ingresso21seco1 Ho fatto solo cronaca, tra questa, Muriqi, Firenze e stasera non ne hai azzeccata una!… - iannetts70 : @stefania_mileto @rossellapoli1 @f_chinellato @UtherPe1 Io cacciato soldi per ricorso al Tar, adesso diffida alla r… - telecitynews24 : ??AL VIA LA STAGIONE BALNEARE IN PIEMONTE?? Fino al prossimo 30 settembre?? #stagionebalneare #piemonte… -

Ultime Notizie dalla rete : CRONACA prossimo Ok ai test salivari Sperimentazione in undici classi ... 81 le primarie e 50 le medie inferiori - ha detto - per un totale di 5mila studenti testati, in tutte le province, di qui al 15 giugno prossimo". Di un esame facilissimo e veloce, si tratta, in ...

Alloggi popolari nel marianese: domande fino al 25 giugno Fino al prossimo 25 giugno è possibile presentare la propria richiesta al bando per l'assegnazione degli alloggi pubblici su tutto il territorio marianese e quindi nello specifico nei Comuni di Arosio, ...

Monteriggioni, attesa per il passaggio del Giro il prossimo 20 maggio LA NAZIONE Sottopassi, rotatorie e anche una ciclabile MASSA. Ancora un mese di tempo per presentare le osservazioni nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione di variante Aurelia tra Canal Magro e la ...

I volontari de La Via della Felicità in azione in Piazzetta Giordano Bruno a Marano e al Parco dei Camaldoli MARANO – Altri 17 sacchi di rifiuti abbandonati raccolti dai volontari stamattina: 4 in Piazzetta Giordano Bruno a Marano di Napoli e 13 al Parco dei Camaldoli. Oltre ai classici rifiuti come plastica ...

... 81 le primarie e 50 le medie inferiori - ha detto - per un totale di 5mila studenti testati, in tutte le province, di qui al 15 giugno". Di un esame facilissimo e veloce, si tratta, in ...Fino al25 giugno è possibile presentare la propria richiesta al bando per l'assegnazione degli alloggi pubblici su tutto il territorio marianese e quindi nello specifico nei Comuni di Arosio, ...MASSA. Ancora un mese di tempo per presentare le osservazioni nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di realizzazione di variante Aurelia tra Canal Magro e la ...MARANO – Altri 17 sacchi di rifiuti abbandonati raccolti dai volontari stamattina: 4 in Piazzetta Giordano Bruno a Marano di Napoli e 13 al Parco dei Camaldoli. Oltre ai classici rifiuti come plastica ...