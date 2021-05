CivicA in piazza per il Ddl Zan, mobilitazione anche a Benevento (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – mobilitazione anche a Benevento in difesa del Disegno di legge Zan contro l’omofobia. Il neonato movimento politico del centrosinistra, CivicA, ha organizzato questo pomeriggio un presidio in sostegno del testo di legge, già approvato alla Camera dei Deputati e ora in discussione al Senato. La manifestazione ha voluto sollecitare l’approvazione del testo di legge che contiene misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Presenti questo pomeriggio in piazza anche il Pd, i Giovani Democratici, Anpi, Arci ed il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo insieme ad altre associazioni, tutti insieme per una cultura ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiin difesa del Disegno di legge Zan contro l’omofobia. Il neonato movimento politico del centrosinistra,, ha organizzato questo pomeriggio un presidio in sostegno del testo di legge, già approvato alla Camera dei Deputati e ora in discussione al Senato. La manifestazione ha voluto sollecitare l’approvazione del testo di legge che contiene misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Presenti questo pomeriggio inil Pd, i Giovani Democratici, Anpi, Arci ed il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo insieme ad altre associazioni, tutti insieme per una cultura ...

