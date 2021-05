Che tempo che fa: ospiti Sharon Stone, Giuliano Sangiorgi e Anthony Fauci, stasera su Rai3 (Di domenica 16 maggio 2021) Che tempo che fa torna stasera su Rai3, a partire dalle 20:00, con ospiti Sharon Stone, Giuliano Sangiorgi e il medico e scienziato Anthony S. Fauci. stasera su Rai3 dalle 20:00 nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa. Al fianco di Fabio Fazio ci saranno, anche in questa domenica 16 maggio 2021, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e Roberto Saviano. Tanti gli ospiti della puntata ma la star è solo lei: Sharon Stone sarà presente, in esclusiva TV, per presentare la sua autobiografia di grande successo internazionale Il Bello di Vivere Due Volte. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 maggio 2021) Cheche fa tornasu, a partire dalle 20:00, cone il medico e scienziatoS.sudalle 20:00 nuovo appuntamento con CheChe Fa. Al fianco di Fabio Fazio ci saranno, anche in questa domenica 16 maggio 2021, Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz, e Roberto Saviano. Tanti glidella puntata ma la star è solo lei:sarà presente, in esclusiva TV, per presentare la sua autobiografia di grande successo internazionale Il Bello di Vivere Due Volte. ...

