Bertocchi - Pellacani | argento beffa dal trampolino | oro tedesco per 9 centesimi di punto

Coninews : ARGENTOOOOOO! ?? Elena #Bertocchi e Chiara #Pellacani sono seconde nel sincro 3 metri degli Europei di… - Coninews : CHE MERAVIGLIA! ?? Agli Europei di Budapest ancora una super prestazione per le tuffatrici #ItaliaTeam! Nel trampol… - Eurosport_IT : Grandissima doppietta nel trampolino da 1 m agli #Europei di Budapest: oro a Elena #Bertocchi, bronzo a Chiara… - ivonne69villa : RT @Coninews: ARGENTOOOOOO! ?? Elena #Bertocchi e Chiara #Pellacani sono seconde nel sincro 3 metri degli Europei di #Budapest2021! ???????? #… - Gazzetta_it : #Tuffi, #Bertocchi-Pellacani, l’argento-beffa dal #trampolino: per 9 centesimi di punto -

Le tedesche interrompono la striscia positiva di ori che durava da nove edizione consecutive (otto Cagnotto - Dallapè, e uno).Lae lachiudono con un buon doppio e mezzo indietro (66.60) ma le rivali con il triplo e mezzo avanti (67.89) realizzano il controsorpasso decisivo . L' argento lascia un po' di ...Una beffa lunga 9 centesimi di punto. Ma anche una grande gara e la certezza che ai Giochi Olimpici Elena Bertocchi e Chiara Pellacani saranno le prime outsider dietro le coppie favorite per le medagl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28: La nostra diretta si chiude qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime gare di tuffi. Buona serata 20.26: Oro per il russo Alexandr Bo ...