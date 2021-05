Attacchi informatici, il 90% delle infrastrutture energetiche è a rischio. L’esperto: “Sistemi obsoleti e vulnerabili” (Di domenica 16 maggio 2021) Ogni ora si verificano nel mondo tra i 5 e i 10mila Attacchi informatici. Piccoli o grandi, subiti o respinti, a grandi aziende o piccole realtà, le cifre sono queste. Nel 2020 sono cresciuti molto gli Attacchi con ransomware, ossia software malevoli che criptano i dati e li “sequestrano”. Per liberarli e restituirli viene chiesto alla vittima di pagare un riscatto, quasi sempre in valute digitali. Lo scorso anno i proventi di queste estorsioni informatiche sono quadruplicati raggiungendo i 350 milioni di dollari. Dati molto conservativi peraltro visto che di molti di questi Attacchi non vengono resi noti. Secondo alcune analisi i danni causati da questo tipo di Attacchi è di almeno 20 miliardi di dollari l’anno. Chi sequestra i dati procede poi per step. Se il riscatto non viene pagato rende noto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021) Ogni ora si verificano nel mondo tra i 5 e i 10mila. Piccoli o grandi, subiti o respinti, a grandi aziende o piccole realtà, le cifre sono queste. Nel 2020 sono cresciuti molto glicon ransomware, ossia software malevoli che criptano i dati e li “sequestrano”. Per liberarli e restituirli viene chiesto alla vittima di pagare un riscatto, quasi sempre in valute digitali. Lo scorso anno i proventi di queste estorsioni informatiche sono quadruplicati raggiungendo i 350 milioni di dollari. Dati molto conservativi peraltro visto che di molti di questinon vengono resi noti. Secondo alcune analisi i danni causati da questo tipo diè di almeno 20 miliardi di dollari l’anno. Chi sequestra i dati procede poi per step. Se il riscatto non viene pagato rende noto di ...

