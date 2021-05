Atletica, addio ad Alessandro Talotti: l’altista scompare a 40 anni dopo una lunga malattia (Di domenica 16 maggio 2021) Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto, è venuto a mancare questa notte in seguito a una lunga battaglia contro il tumore. I media locali riportano la scomparsa a 40 anni di chi, nella sua carriera, aveva disputato le Olimpiadi di Atene 2004 e di Pechino 2008. Il suo primato indoor era stato di 2.32 e nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei. Pochi giorni fa, Talotti si era sposato con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle. La coppia ha avuto un bambino, Elio, lo scorso autunno. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 maggio 2021), tra i migliori atleti azzurri di salto in alto, è venuto a mancare questa notte in seguito a unabattaglia contro il tumore. I media locali riportano la scomparsa a 40di chi, nella sua carriera, aveva disputato le Olimpiadi di Atene 2004 e di Pechino 2008. Il suo primato indoor era stato di 2.32 e nel 2002 aveva ottenuto il quarto posto agli Europei. Pochi giorni fa,si era sposato con Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle. La coppia ha avuto un bambino, Elio, lo scorso autunno. SportFace.

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Atletica, addio ad Alessandro Talotti: l’altista scompare a 40 anni dopo una lunga malattia Alessandro Talotti, tra i migliori atleti azzurri di salto in alto, è venuto a mancare questa notte in seguito a una lunga battaglia contro il tumore. I media locali riportano la scomparsa a 40 anni d ...

Ciao Alessandro, addio amico dell'atletica Si è spento la scorsa notte, ad appena 40 anni, l'ex saltatore azzurro Alessandro Talotti, da mesi impegnato nella battaglia contro la malattia. Il cordoglio di tutta l'atletica italiana. Alessandro T ...

