Ascolti Boom per Amici, Scheri: «ha infranto i record di tutti i talent televisivi» (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa con un Boom di Ascolti la 20esima edizione del talent Amici in onda su Canale 5 “Amici”, il miglior talent della TV italiana, in onda su Canale 5 e giunto quest’anno alla 20esima edizione, conclude la stagione del serale imbattuto nove volte su nove e segna il record assoluto di ascolto delle ultime tredici edizioni. L’ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi ha registrato 6.667.000 spettatori e il 33.5% di share (37.7% sul pubblico attivo e 51% sui giovani 15-34enni). Un successo confermato da picchi di oltre 7.665.000 spettatori e del 51% di share. La media stagionale di “Amici” ha totalizzato 5.845.000 spettatori e il 28.14% di share (31.4% sul pubblico attivo e 47.34% sui giovani 15-24 anni), la più vista dal ... Leggi su 361magazine (Di domenica 16 maggio 2021) Si è conclusa con undila 20esima edizione delin onda su Canale 5 “”, il migliordella TV italiana, in onda su Canale 5 e giunto quest’anno alla 20esima edizione, conclude la stagione del serale imbattuto nove volte su nove e segna ilassoluto di ascolto delle ultime tredici edizioni. L’ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi ha registrato 6.667.000 spettatori e il 33.5% di share (37.7% sul pubblico attivo e 51% sui giovani 15-34enni). Un successo confermato da picchi di oltre 7.665.000 spettatori e del 51% di share. La media stagionale di “” ha totalizzato 5.845.000 spettatori e il 28.14% di share (31.4% sul pubblico attivo e 47.34% sui giovani 15-24 anni), la più vista dal ...

