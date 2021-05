Amici 20 | Arisa rifiuta il ballo con Rudy Zerbi | «Ho messo le mani dove non dovevo»

(Di domenica 16 maggio 2021) . Continua il corteggiamento a distanza tra i due coach. Durante la finale di sabato 15 maggio,ha dedicato adun post dal sapore romantico, che la cantante ha molto apprezzato. «Finalmente a zero passi da te che sei un po’ loca ma ti comprerei tutta Malibù!». Con un post su Instagram che racchiude i successi di Aka7even, Deddy e Sangiuliano,prosegue il corteggiamento nei confronti di. Durante la diretta della finale di20, Stefano De Martino e Lorella Cuccarini hanno ballato il tuca tuca eha chiesto addi rifarlo insieme. La cantante non è molto convinta, sembra quasi cedere, ma al rientro dalla pubblicità si chiude ad ogni possibilità edi ballare con lui. La de Filippi le ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Arisa

Giulia ha eseguito alla perfezione i diversi balletti prima sulla musica di ' Crepe ' di Irama per poi finire danzando su quella di ' La notte ' di. TI POTREBBE INTERESSSARE ANCHE - >......del risultato della sfida di balloe Stash duettano in maniera emozionante su una versione solo pianoforte e voce de 'L'anno che verrà' di Lucio Dalla. Quindi Pio e Amedeo che tornano ad ''...Nella finale di Amici di ieri sera sono state moltissime le emozioni: dalle parole di Gaia, che è tornata in studio per portare la coppa, fino alla ...Dopo un anno da professori di canto all'interno della scuola di Amici all'insegna degli scontri più accesi, ieri sera durante la finale del talent di Maria De ...