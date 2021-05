Vlahovic: “Contento della stagione ma vogliamo finire con due vittorie” (Di sabato 15 maggio 2021) Dusan Vlahovic, giocatore del mese della Fiorentina, alla vigilia della sfida con il Napoli è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola analizzando anche il suo ottimo momento di forma. Queste le sue parole: “Non ho obiettivi per questo finale, per me è importante solo vincere le prossime due partite. Per noi il campionato non è finito perché vogliamo fare il meglio possibile e chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Proveremo a portare a casa i 3 punti”. L’allenamento alle 1 di notte?“Non ho mai fatto queste cose, non mi piace molto farlo vedere. Ma stiamo tutti lavorando tanto e vogliamo chiudere la stagione nel miglior modo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) Dusan, giocatore del meseFiorentina, alla vigiliasfida con il Napoli è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club viola analizzando anche il suo ottimo momento di forma. Queste le sue parole: “Non ho obiettivi per questo finale, per me è importante solo vincere le prossime due partite. Per noi il campionato non è finito perchéfare il meglio possibile e chiudere lanel miglior modo possibile. Proveremo a portare a casa i 3 punti”. L’allenamento alle 1 di notte?“Non ho mai fatto queste cose, non mi piace molto farlo vedere. Ma stiamo tutti lavorando tanto echiudere lanel miglior modo”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

