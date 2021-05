Vaccino AstraZeneca: possibile la seconda dose con Moderna, Pfizer o Johnson & Johnson? (Di sabato 15 maggio 2021) Tra le domande di chi deve ricevere la seconda dose del Vaccino, la più frequente in queste ore è questa: chi esegue la prima dose con un Vaccino COVID-19 (AstraZeneca-Vaxzevria, Moderna o Pfizer-Comirnaty)... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Tra le domande di chi deve ricevere ladel, la più frequente in queste ore è questa: chi esegue la primacon unCOVID-19 (-Vaxzevria,-Comirnaty)...

Advertising

RobertoBurioni : Eccezione (unica) alla mia decisione di non parlare più di AstraZeneca per dire che questo vaccino si mangia a cola… - antoguerrera : Da Repubblica di domani. Come confermato da molti studi qui in UK già citati in passato. E in Italia c'è ancora g… - ladyonorato : Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare po… - stefyste70 : RT @NessunaCorrelaz: 15 Maggio 2021 - Filippine Un residente di 73 anni di questa città è morto ieri, pochi minuti dopo aver ricevuto qui… - CCencetti : Mi auguro che all’inferno venga creato un nuovo girone per quelli che ti dicono “Ma sei giovane, che diritto hai di… -