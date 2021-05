Terremoto a Gubbio | scossa di magnitudo 4 0

(Di sabato 15 maggio 2021) Undi4.0 è avvenuto stamani aalle ore 9.56 a una profondità di 10 chilometri. Laè stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro. Lo comunica in un tweet l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Al momento non sono giunte al centralino dei vigili del fuoco segnalazioni di danni a persone o cose. Sono in corso verifiche nella zona dell'epicentro. Alle ore 10,7 si è verificata un'altra, sempre a, di3.1, anche questa volta, si legge nel sito dell'Ingv, a 10 chilometri di profondità. Ieri sera alle 22.22 nella stessa zona c'era stato un2.8.

emergenzavvf : ?? Scossa di #terremoto alle 9:56 ML 4.0 registrata a #Gubbio (PG), seguita da una seconda alle 10:07 di magnitudo… - Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 4.0 stamani a Gubbio alle ore 9.56. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, anche… - Corriere : Terremoto in Umbria, la scossa avvertita a Gubbio e a Perugia. «Magnitudo 4.0» - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Doppia scossa di terremoto a Gubbio: la maggiore di magnitudo 4 #terremoto - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Tripla scossa di terremoto a Gubbio: la maggiore di magnitudo 4 #terremoto -

