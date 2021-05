Servizi, tra Draghi e Conte telefonata di fuoco. “Non puoi farmi questo”. “E invece è cosa fatta” (Di sabato 15 maggio 2021) Il cambio al vertice dei Servizi deciso da Mario Draghi giorni fa ha provocato una crisi di nervi a Giuseppe Conte. Il premier ha scelto l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, 61 anni, come nuovo capo dei Servizi segreti. E’ lei il nuovo direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) prima affidato al prefetto Gennaro Vecchione, gradito a Conte. Servizi, Conte furioso per la destituzione di Vecchione E l’avvocato di Volturara Appula non l’ha presa bene. E appena lo ha saputo ha investito Draghi con le sue lamentele. La telefonata segreta la spiattella oggi in prima pagina Il Giornale. Conte avrebbe definito la mossa di Draghi un colpo basso, il presidente del Consiglio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021) Il cambio al vertice deideciso da Mariogiorni fa ha provocato una crisi di nervi a Giuseppe. Il premier ha scelto l’ambasciatrice Elisabetta Belloni, 61 anni, come nuovo capo deisegreti. E’ lei il nuovo direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) prima affidato al prefetto Gennaro Vecchione, gradito afurioso per la destituzione di Vecchione E l’avvocato di Volturara Appula non l’ha presa bene. E appena lo ha saputo ha investitocon le sue lamentele. Lasegreta la spiattella oggi in prima pagina Il Giornale.avrebbe definito la mossa diun colpo basso, il presidente del Consiglio ...

