Roma, l'età non gli fa perdere il 'vizio': pusher ultrasessantenne beccato a spacciare cocaina (Di sabato 15 maggio 2021) Un pregiudicato ultrasessantenne è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma dopo essere stato sorpreso a spacciare droga nella sua abitazione nella borgata Ottavia. Il via vai di persone nei pressi della palazzina ha insospettito le Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, acquisiti indizi sufficienti, hanno deciso di perquisire l'abitazione dell'uomo, rinvenendo numerose dosi di cocaina purissima, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Altro stupefacente, già pronto pe essere spacciato, è stato scovato all'interno di una cassetta metallica trovata in una rimessa nella disponibilità del pregiudicato. Il puscher dovrà rispondere davanti al Tribunale di Roma del reato di spaccio di droga. L'operazione si inserisce nel più ampio ...

