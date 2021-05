Roma, la storia difficile della donna che ‘vive in una smart’ (Di sabato 15 maggio 2021) Quella della donna che “vive in una smart” a piazza Buenos Aires è una storia difficile, complicata, che però sembra aver trovato il suo lieto fine. Non parliamo di una persona scomparsa, né di una che ha deciso di vivere stabilmente nella propria auto: è invece la storia di una donna, di 51 anni, che si è trovata a vivere un periodo difficile appesantito dai problemi psichiatrici di cui già soffriva. Nel corso di questa settimana nel quartiere Coppedè i residenti ed i lavoratori sono entrati in apprensione nei confronti di una donna che vedevano stabilmente nella propria macchina: una smart. I primi giorni l’allarme era scattato tra i lavoratori della zona, che, preoccupati per la sua salute, avevano provato a portarle del cibo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Quellache “vive in una smart” a piazza Buenos Aires è una, complicata, che però sembra aver trovato il suo lieto fine. Non parliamo di una persona scomparsa, né di una che ha deciso di vivere stabilmente nella propria auto: è invece ladi una, di 51 anni, che si è trovata a vivere un periodoappesantito dai problemi psichiatrici di cui già soffriva. Nel corso di questa settimana nel quartiere Coppedè i residenti ed i lavoratori sono entrati in apprensione nei confronti di unache vedevano stabilmente nella propria macchina: una smart. I primi giorni l’allarme era scattato tra i lavoratorizona, che, preoccupati per la sua salute, avevano provato a portarle del cibo e ...

ClaudioBaglioni : Dal Teatro dell'Opera di Roma, Claudio Baglioni 'In questa storia che è la mia', il concerto spettacolo totale con… - rusembitaly : ??'UNO SU CINQUE' di Vladimir Medinskij, Consigliere del Presidente della Federazione Russa, Presidente della Societ… - marianna_eg : "Ma il vero ostacolo per Letta è il voto in autunno: l'alleanza con i Cinque stelle va in frantumi a Roma, Torino e… - ThemTrips : Ai miei amici e familiari italiani, ho tradotto in italiano il nostro post su Roma, per favore fatemi sapere cosa n…

Ultime Notizie dalla rete : Roma storia DIRETTA INTERNAZIONALI D'ITALIA 2021/ Nadal primo finalista: Opelka ko ... che adesso si trova al bivio tra una settimana già per lui fantastica a Roma e l'occasione di scrivere una clamorosa pagina di storia. Rafa Nadal però arriva dalla netta vittoria su Alexander Zverev ...

DIRETTA Serie A, Juventus - Inter 0 - 0: fischio d'inizio Di contro, i nerazzurri, ormai con la testa libera dopo la conquista dello Scudetto, il diciannovesimo della storia, hanno battuto la Roma con un perentorio 3 - 1 nel turno precedente. Calciomercato.

'Domina', la storia di Roma antica dal punto di vista delle donne la Repubblica Nadal evita la trappola Opelka: dodicesima finale a Roma Lo spagnolo liquida in due set il big server statunitense e andrà a caccia del decimo titolo al Foro Italico, nonché del 36esimo Masters 1000 ...

Ddl Zan, la manifestazione nazionale a Roma Milano, in piazza Duomo manifestazione contro il ddl Zan: "È contro la democrazia" Manifestazione in corso in piazza Duomo a Milano per protestare contro il ddl Zan. Il sit-in, a cui partecipano anche ...

