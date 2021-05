Richiamo Pfizer a 35 giorni (ma non per tutti): in arrivo SMS con la nuova data per i pazienti fragili (Di sabato 15 maggio 2021) C’è chi ha ricevuto un SMS con il quale è stato avvisato che dovrà fare la seconda dose di Pfizer dopo 21 giorni e chi, invece, dovrà aspettare 35 giorni. Questo perché anche nel Lazio – sulla base delle raccomandazioni del Cts e della struttura commissariale – si è deciso di far slittare il Richiamo dopo 5 settimane. Ma a quanto pare, non è così per tutti. Leggi anche: Lazio, Richiamo vaccino Pfizer a 35 giorni: ricorso al Tar contro il Comitato tecnico scientifico Richiamo Pfizer a 35 giorni (ma non per tutti) Una retromarcia forse inaspettata. I pazienti considerati fragili, quelli estremamente vulnerabili, potranno fare il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) C’è chi ha ricevuto un SMS con il quale è stato avvisato che dovrà fare la seconda dose didopo 21e chi, invece, dovrà aspettare 35. Questo perché anche nel Lazio – sulla base delle raccomandazioni del Cts e della struttura commissariale – si è deciso di far slittare ildopo 5 settimane. Ma a quanto pare, non è così per. Leggi anche: Lazio,vaccinoa 35: ricorso al Tar contro il Comitato tecnico scientificoa 35(ma non per) Una retromarcia forse inaspettata. Iconsiderati, quelli estremamente vulnerabili, potranno fare il ...

