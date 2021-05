Pisa a Roma dal 13 al 15 maggio con il progetto Un Parco grande come una Città (Di sabato 15 maggio 2021) Il Comune di Pisa partecipa alla Biennale dello Spazio Pubblico 2021, che si terrà a Roma dal 13 al 15 maggio, con incontri e dirette tramesse sui canali social della Biennale: www.biennalespaziopubblico.it/ e www.facebook.com/biennalesp. Al VI edizione della manifestazione, dal titolo “I bambini e lo spazio pubblico”, sono stati invitati Amministrazioni locali, Associazioni, Università, Professionisti, Insegnanti, Studenti, Bambine e Bambini a partecipare con le loro proposte indicando opere, progetti, iniziative e esperienze significative in relazione all’obiettivo 11.7 dell’Agenda ONU 2030: “Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili”. Il Comune di Pisa è stato selezionato per presentare il ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 15 maggio 2021) Il Comune dipartecipa alla Biennale dello Spazio Pubblico 2021, che si terrà adal 13 al 15, con incontri e dirette tramesse sui canali social della Biennale: www.biennalespaziopubblico.it/ e www.facebook.com/biennalesp. Al VI edizione della manifestazione, dal titolo “I bambini e lo spazio pubblico”, sono stati invitati Amministrazioni locali, Associazioni, Università, Professionisti, Insegnanti, Studenti, Bambine e Bambini a partecipare con le loro proposte indicando opere, progetti, iniziative e esperienze significative in relazione all’obiettivo 11.7 dell’Agenda ONU 2030: “Entro il 2030, fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, bambini, anziani e disabili”. Il Comune diè stato selezionato per presentare il ...

