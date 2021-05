Pensioni anticipate 2021 | l’editoriale oggi 14 maggio | cosa aspettano i sindacati?

(Di sabato 15 maggio 2021) Il Governo Draghi ormai è più di tre mesi che è nel pieno delle sue funzioni. Il piano vaccini sta andando a gonfie vele, lentamente il paese sta ricominciando a riprendersi, tanto che le stime di questi giorni indicano che nelil PIL aumenterà del 4% rispetto al terribile anno appena passato. Il Recovery Plan è stato presentato all’Europa e già alla fine dell’anno arriveranno i primi 40 miliardi del Next Generation Eu che nei prossimi sei anni faranno giungere nelle esangui casse statali 222 miliardi di € che rilanceranno il bel paese. Gli esercizi commerciali stanno riaprendo come anche teatri, musei e spiagge e con l’estate che bussa alle porte anche il settore del turismo sta lentamente rialzando la testa.ultime14: le proposte dei ...

Col passare del tempo prende sagoma la riforma delleche sostituirà quota 100. Tutte le ipotesi allo studio convergono verso una uscita a 62 anni per tutti, ma in maniera flessibile. Il ritorno alle regole della Fornero (in pensione ...Prime stime sulle decurtazioni delleottenute con il contratto di espansione, il meccanismo che sembrerebbe preferire il governo Draghi per agevolare le uscite, facendo risparmiare fino a cinque anni di lavoro ai ...Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha studiato un “pacchetto lavoro” con le misure da inserire nel Sostegni big per gestire la fase che si aprirà dal 1° luglio con il venir meno del blocco dei lice ...Avanzano le proposte sindacali di una Riforma Pensioni che permetta sia l’uscita con Quota 41, senza requisiti anagrafici, sia a 62 anni di età.