Pallavolo: caso Lugli, Lara vince 'battaglia' per maternità (Di sabato 15 maggio 2021) Risolto il caso di Lara Lugli: la sua ex società, il Volley Pordenone, "ha ritirato la citazione e ottemperato a ogni obbligo nei confronti di Lara Lugli". Lo ha fatto sapere Assist, l'associazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Risolto ildi: la sua ex società, il Volley Pordenone, "ha ritirato la citazione e ottemperato a ogni obbligo nei confronti di". Lo ha fatto sapere Assist, l'associazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La pallavolista Lara Lugli vince la sua 'battaglia' per la maternità #ANSA - statodelsud : Pallavolo: caso Lugli, Lara vince ‘battaglia’ per maternità - Pino__Merola : Pallavolo: caso Lugli, Lara vince ‘battaglia’ per maternità - LIRRIVERENTE3 : Pallavolo: caso Lugli, Lara vince 'battaglia' per la maternità Pordenone ritira citazione e ottempera obblighi vers… - peterkama : Pallavolo: caso Lugli, Lara vince 'battaglia' per la maternità Pordenone ritira citazione e ottempera obblighi vers… -