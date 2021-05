Padre mette in una vasca di acqua bollente la figlia di 3 anni e la uccide: «Aveva la diarrea, ero stanco di pulirla» (Di sabato 15 maggio 2021) Padre mette in una vasca di acqua bollente la figlia. Una bambina di 3 anni è morta dopo essere stata costretta dal Padre a sedere in una vasca di acqua bollente. L’uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo che la bambina ha avuto la diarrea. Il continuo doverla pulire lo ha irritato, così l’ha voluta punire lasciandola nell’acqua bollente. La piccola Rabiha Khaled Abdel Hamid è stata portata in ospedale dalla sua famiglia, appena si sono accorti di quello che era successo, ma è morta a causa delle ustioni su tutto il corpo. La bimba viveva nella città di Ajdabiya nella regione libica della Cirenaica. Secondo i dettagli rivelati dal dipartimento ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 15 maggio 2021)in unadila. Una bambina di 3è morta dopo essere stata costretta dala sedere in unadi. L’uomo sarebbe andato su tutte le furie dopo che la bambina ha avuto la. Il continuo doverla pulire lo ha irritato, così l’ha voluta punire lasciandola nell’. La piccola Rabiha Khaled Abdel Hamid è stata portata in ospedale dalla sua famiglia, appena si sono accorti di quello che era successo, ma è morta a causa delle ustioni su tutto il corpo. La bimba viveva nella città di Ajdabiya nella regione libica della Cirenaica. Secondo i dettagli rivelati dal dipartimento ...

