** Notiziario novità in libreria ** (6) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Soprattutto sul lavoro dei para-schiavi, uomini e donne senza diritti che mandano avanti gran parte della nostra economia. E' da qui che prende le mosse 'Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa' di Valentina Furlanetto in libreria con Laterza. Gli spaccapietre cinesi, i braccianti macedoni, le badanti ucraine, i rider africani, i bengalesi nei cantieri navali, gli allevatori sikh. Da una parte la necessità delle aziende di competere a livello globale sui mercati, dall'altra la rivoluzione digitale, da un'altra ancora la possibilità di usufruire di servizi e merci a prezzi bassi ci portano a nuove forme di schiavismo, più sottili, più opache, talvolta legalizzate. Attraverso le storie e le testimonianze di questi lavoratori emerge un paese che utilizza gli schiavi perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Soprattutto sul lavoro dei para-schiavi, uomini e donne senza diritti che mandano avanti gran parte della nostra economia. E' da qui che prende le mosse 'Noi schiavisti. Come siamo diventati complici dello sfruttamento di massa' di Valentina Furlanetto incon Laterza. Gli spaccapietre cinesi, i braccianti macedoni, le badanti ucraine, i rider africani, i bengalesi nei cantieri navali, gli allevatori sikh. Da una parte la necessità delle aziende di competere a livello globale sui mercati, dall'altra la rivoluzione digitale, da un'altra ancora la possibilità di usufruire di servizi e merci a prezzi bassi ci portano a nuove forme di schiavismo, più sottili, più opache, talvolta legalizzate. Attraverso le storie e le testimonianze di questi lavoratori emerge un paese che utilizza gli schiavi perché ...

Advertising

TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (9)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (8)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (7)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (6)... - TV7Benevento : ** Notiziario novità in libreria ** (5)... -

Ultime Notizie dalla rete : Notiziario novità Sabato Rai Sport, 15 Maggio 2021 - diretta Giro Italia, Tuffi, Nuoto, Rugby, Pugilato ... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD: Notiziario - ... Oltre alle dirette integrali l'altra novità è legata proprio al racconto della gara, che, per ...

BENVENUTA APAT L'ASSOCIAZIONE DI APICOLTORI TROVA CASA IN COLDIRETTI TREVISO Con queste parole Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso saluta una novità davvero ... L'APAT ha un proprio Notiziario intitolato "APICOLTORI IN VENETO" che, edito in 1.300 copie con cadenza ...

** Notiziario novità in libreria ** (7) Il Sannio Quotidiano ... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD:- ... Oltre alle dirette integrali l'altraè legata proprio al racconto della gara, che, per ...Con queste parole Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso saluta unadavvero ... L'APAT ha un propriointitolato "APICOLTORI IN VENETO" che, edito in 1.300 copie con cadenza ...