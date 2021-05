Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 15 maggio 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 15 maggio 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 13, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 16 (65) 44 (58) 62 (57) 7 (55) 3 (48) Cagliari: 13 (53) 14 (51) 18 (48) 6 (47) 79 (45) Firenze: 24 (106) 52 (84) 55 (61) 59 (55) 76 (54) Genova: 12 (84) 5 (75) 58 (63) 3 (47) 22 (46) Milano: 71 (59) 19 (56) 69 (55) 90 (51) 82 (44) Napoli: 34 (79) 51 (59) 33 (53) 52 (50) 87 (47) Palermo: 80 (62) 2 (61) 88 (60) 8 (49) 19 (49) Roma: 35 (81) 19 (81) 3 (52) 8 (51) 75 (50) Torino: 49 (77) 48 (65) 16 (65) 8 ...

Advertising

AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 8 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… https://t.co… - zazoomblog : Lotto e SuperEnalotto i numeri frequenti: ecco su quali puntare - #Lotto #SuperEnalotto #numeri - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di sabato 15 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 15-05-2021 - Giochi24 : 3 4 30 53 55 #estrazione #millionday #14 #maggio #venerdi se volete conoscere il valore del denaro cercate di farv… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotto Superenalotto

, i numeri vincenti di oggi MILLION DAY: I NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 15 MAGGIO 202110 Numeri ritardatari assolutiQuesta tabella riporta i 10 numeri più in ritardo, con l'...81 Firenze 52 81 Roma 19 78 Roma 35 78 Nazionale 74 76 10 Numeri ritardatari assoluti del...Cresce l'attesa per le estrazioni di questa sera del Lotto e del SuperEnalotto. Proviamo a suggerirvi i numeri migliori sui quali puntare.Sono settimane di passione per gli italiani che vanno a caccia del mega jackpot per il SuperEnalotto. Sapete quali sono i numeri frequenti?