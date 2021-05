Lo Spezia è salvo | 4-1 sul Toro sempre più in crisi e ancora nei guai

(Di sabato 15 maggio 2021) Loha vinto per 4-1 il match salvezza contro il Torino ed è matematicamente. Primo tempo che si è chiuso con un doppio vantaggio per i padroni di casa: al 19? Riccardo Saponara sblocca la partita con un gran destro dal limite dell’area dopo aver messo a sedere Rincon. Nel finale del primo tempo è arrivato il raddoppio con Nzola, su calcio di rigore. Nella ripresa, dopo alcuni cambi tattici di Davide Nicola, il Torino trova il gol su calcio di rigore con Belotti al 54?. Una rete che ridà slancio ai granata che più volte si rendono pericolosi dalle parti di Zoet. Ma al 74? arriva il tris dei liguri: punizione dalla sinistra e Nzola solo sul secondo palo colpisce al volo e batte Sirigu. Una rete che abbatte nuovamente i granata che subiscono anche il poker nel finale: all’84’ cross dalla destra di Farias per Erlic che sul secondo mette ...

Advertising

serieAnews_com : ?? #SerieA, i risultati delle 15: #Atalanta in #ChampionsLeague, #Spezia salvo - TelevideoRai101 : Atalanta in Champions,lo Spezia è salvo - milanista81 : @RedGiorgio81 @reddevilrm Se Lazio toro si fosse giocata prima, oggi il Cagliari sarebbe matematicamente salvo ( av… - laurasassarini : RT @delinquentweet: E pure lo Spezia è ufficialmente salvo. #SpeziaTorino - forzaroma : #SerieA: lo #Spezia è salvo, l’#Atalanta si prende la #ChampionsLeague #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia salvo

Città della Spezia

... SI DECIDE TUTTO?Torino , che è in diretta dallo stadio Picco alle ore 15:00 di sabato 15 maggio , va in scena per la 37giornata del campionato di Serie A 2020 - 2021 . Chi vince è: i ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) DIRETTA/Torino (risultato 2 - 0) video streaming tv: ... Il Genoa è, anche se non ancora aritmeticamente: con la vittoria sul campo del Bologna si è ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentasettesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...SECONDO TEMPO Finisc così la vergognosa prova del Toro di Nicola, che emula per intensità la gara vista contro il Milan. 47' OCCASIONE SPEZIA! Estevez sotto la barriera, ...