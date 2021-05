LIVE MotoGP, GP Francia in DIRETTA: qualifiche TV8 e griglia di partenza in tempo reale (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 Sono invece quattro centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di Francia. Si tratta di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008), Marc Marquez (2014, 2018, 2019), Maverick Viñales (2017) e Danilo Petrucci (2020). 13.07 Il pilota più vincente in assoluto in questo contesto è Jorge Lorenzo, l’unico a essersi issato a quota 5 affermazioni. Il trentaquattrenne maiorchino ha infatti primeggiato nel 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016. 13.05 La classe regina non ha sempre corso nel Gran Premio di Francia, avendo mancato l’appuntamento tra il 1962 e il 1967. Dunque, quella di domenica sarà la 58ma edizione del GP per quanto riguarda la 500cc o la MotoGP. 13.02 La prova ha però spesso e volentieri cambiato palcoscenico, essendosi disputata in una moltitudine ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10 Sono invece quattro centauri in attività ad aver già trionfato nel Gran Premio di. Si tratta di Valentino Rossi (2002, 2005, 2008), Marc Marquez (2014, 2018, 2019), Maverick Viñales (2017) e Danilo Petrucci (2020). 13.07 Il pilota più vincente in assoluto in questo contesto è Jorge Lorenzo, l’unico a essersi issato a quota 5 affermazioni. Il trentaquattrenne maiorchino ha infatti primeggiato nel 2009, 2010, 2012, 2015 e 2016. 13.05 La classe regina non ha sempre corso nel Gran Premio di, avendo mancato l’appuntamento tra il 1962 e il 1967. Dunque, quella di domenica sarà la 58ma edizione del GP per quanto riguarda la 500cc o la. 13.02 La prova ha però spesso e volentieri cambiato palcoscenico, essendosi disputata in una moltitudine ...

