LIVE Moto2, GP Francia in DIRETTA: Q2 bagnata a Le Mans (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.43 Primi tempi a Le Mans: 1 87 R. GARDNER 1:54.205 2 64 B. BENDSNEYDER +0.158 3 79 A. OGURA +0.231 4 62 S. MANZI +0.564 5 9 J. NAVARRO +1.137 6 7 L. BALDASSARRI +1.251 7 40 H. GARZO +1.960 15.42 Caduta per Ogura in curva 7, non ci sono conseguenze per lui. 15.41 Diluvio a Le Mans, gomme da bagnato obbligatorie per tutti! 15.39 Di Giannantonio sceglie le gomme da bagnato così come R. Fernandez che ha cambiato idea dopo un primo passaggio in pista. 15.38 Entra in pista Marco Bezzecchi che segue Sam Lowes. La chicane Dunlop appare la zona più umida. Il romagnolo, il britannico ed anche lo spagnolo Raul ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 15.43 Primi tempi a Le: 1 87 R. GARDNER 1:54.205 2 64 B. BENDSNEYDER +0.158 3 79 A. OGURA +0.231 4 62 S. MANZI +0.564 5 9 J. NAVARRO +1.137 6 7 L. BALDASSARRI +1.251 7 40 H. GARZO +1.960 15.42 Caduta per Ogura in curva 7, non ci sono conseguenze per lui. 15.41 Diluvio a Le, gomme da bagnato obbligatorie per tutti! 15.39 Di Giannantonio sceglie le gomme da bagnato così come R. Fernandez che ha cambiato idea dopo un primo passaggio in pista. 15.38 Entra in pista Marco Bezzecchi che segue Sam Lowes. La chicane Dunlop appare la zona più umida. Il romagnolo, il britannico ed anche lo spagnolo Raul ...

