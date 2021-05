La Juventus batte l’Inter 3-2, disastroso l’arbitro Calvarese (Di sabato 15 maggio 2021) È successo di tutto in Juventus-Inter. La Juventus ha vinto 3-2, come era ampiamente prevedibile. Il grande protagonista è stato l’arbitro Calvarese – peggiore in campo – in confusione per tutta la partita, ha dato l’impressione di aver maledetto il momento della designazione. Ha concesso tre rigori: due con l’ausilio del Var, uno senza che è stato decisivo, a pochi minuti dalla fine. Rigori tutto sommato non assegnabili. Ha espulso Bentancour a inizio secondo tempo per una doppia ammonizione piuttosto fantasiosa e ha lasciato la Juventus in dieci per più di mezz’ora. Ovviamente farà molto discutere il rigore assegnato alla Juve a quattro minuti dalla fine, con Cuadrado che va a sbattere contro Perisic. Pochi minuti prima, l’Inter aveva pareggiato (2-2) con una rete di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 maggio 2021) È successo di tutto in-Inter. Laha vinto 3-2, come era ampiamente prevedibile. Il grande protagonista è stato– peggiore in campo – in confusione per tutta la partita, ha dato l’impressione di aver maledetto il momento della designazione. Ha concesso tre rigori: due con l’ausilio del Var, uno senza che è stato decisivo, a pochi minuti dalla fine. Rigori tutto sommato non assegnabili. Ha espulso Bentancour a inizio secondo tempo per una doppia ammonizione piuttosto fantasiosa e ha lasciato lain dieci per più di mezz’ora. Ovviamente farà molto discutere il rigore assegnato alla Juve a quattro minuti dalla fine, con Cuadrado che va a sre contro Perisic. Pochi minuti prima,aveva pareggiato (2-2) con una rete di ...

