Koeman | “Futuro? Parlerò con la società a fine stagione Non possiamo dipendere da Messi | serve chi fa gol oltre lui”

(Di sabato 15 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Ronald, allenatore del Barcellona, ha parlato del campionato del Barca: “È importante credere e continuare nella Liga, cercando di vincere e sperare. Le nostre possibilità di vincere sono poche, ma abbiamo ancora qualcosa e si tratta di vincere le partite che ci restano. Il mio? Non so dire molto, pensiamo a queste partite, poi con laci troveremo alladella. Vedo molti margini di miglioramento, ci sono molte cose positive secondo me. Dire che tutto è stato perfetto due settimane fa e ora che tutto è orribile non è giusto”. Sulla Liga: “Non l’abbiamo buttata via. Abbiamo fatto una rimonta che ci è costata molta fatica. Anche Atletico e Real hanno perso punti. È vero che abbiamo perso una grande occasione contro il Granada, ma si ...

Advertising

infoitsport : Pjanic lascia il Barcellona, ma ad una condizione: il futuro di Koeman - sportli26181512 : Crisi-#Barcellona, c'è aria di rivoluzione: #Koeman in bilico: Vertice tra allenatore e presidente dopo il pareggio… - zazoomblog : Calcio: Futuro Koeman incerto e rivoluzione in vista al Barcellona - #Calcio: #Futuro #Koeman #incerto - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #calcio?? Sempre più incerto il futuro del tecnico #Koeman sulla panchina del #Barcellona Leggi la notizia?? - RaiSport : #calcio?? Sempre più incerto il futuro del tecnico #Koeman sulla panchina del #Barcellona Leggi la notizia?? -

Ultime Notizie dalla rete : Koeman Futuro

Miralem Pjanic può lasciare il Barcellona al verificarsi di una condizione: ecco cosa può succedere al centrocampista Ildi Miralem Pjanic potrebbe non essere in blaugrana. Come rivela il Mundo Deportivo, il centrocampista bosniaco, che non ha trovato tanto spazio al Barcellona, potrebbe giocare altrove già dal ...In entrata, invece, si punta a parametri zero come Eric Garcia, Sergio Aguero e Memphis Depay oltre a un vecchio pallino dicome Georginio Wijnaldum, anche lui in scadenza col Liverpool. Si ...Miralem Pjanic può lasciare il Barcellona al verificarsi di una condizione: ecco cosa può succedere al centrocampista Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe non essere in blaugrana. Come rivela il Mundo ...Laporta e Koeman, dunque, hanno tracciato il futuro del Barcellona Certamente, l’idea potrebbe scontrarsi con il difficile mercato del club, che come già detto, versa in condizioni difficili economica ...