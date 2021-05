Jaffa, bambino arabo di 12 anni ustionato da una molotov: è gravissimo. Caccia agli assalitori (Di sabato 15 maggio 2021) L'attentato a Jaffa, una delle città dove si trovano a più stretto contatto arabi ed ebrei: il 12enne è gravissimo, la sorella di 10 anni è ferita in modo più leggero. Le tensioni e i disordini nelle città Leggi su corriere (Di sabato 15 maggio 2021) L'attentato a, una delle città dove si trovano a più stretto contatto arabi ed ebrei: il 12enne è, la sorella di 10è ferita in modo più leggero. Le tensioni e i disordini nelle città

